Tamamen yerli imkanlarla üretiliyor, Trabzon'dan dünyaya satılıyor

Tesiste bir can salının üretimi yaklaşık 2 gün sürüyor. Can salının en önemli özelliklerinden biri ise gemi filikaları yetersiz kaldığında ikinci bir kurtarma aracı olarak devreye girmesi. Firma sahibi, can salının işlevini ‘’Batmakta olan bir gemide mürettebat düşünmeye vakit bulamadan can salı kendiliğinden açılıyor ve personel ile birlikte diğer yolcular kurtuluyor" sözleriyle açıkladı.