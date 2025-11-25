Tamamen yerli imkanlarla üretiliyor, Trabzon'dan dünyaya satılıyor
25.11.2025 10:37
İHA
Gemi kazalarında can kurtaran ve gemi filikalarının yetersiz kaldığı durumlarda ikinci kurtarma aracı olarak kullanılan can salı, Trabzon'dan dünyaya ihraç ediliyor.
Beşikdüzü ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir deniz teknolojileri firması, Türkiye'nin ilk yerli can salı tesisi olma özelliğini taşıyor.
Tesiste bir can salının üretimi yaklaşık 2 gün sürüyor. Can salının en önemli özelliklerinden biri ise gemi filikaları yetersiz kaldığında ikinci bir kurtarma aracı olarak devreye girmesi. Firma sahibi, can salının işlevini ‘’Batmakta olan bir gemide mürettebat düşünmeye vakit bulamadan can salı kendiliğinden açılıyor ve personel ile birlikte diğer yolcular kurtuluyor" sözleriyle açıkladı.
Can salının içinde bulunan ilk yardım seti, acil durum gıdası ve suyu da tamamen Trabzon'da üretiliyor. 7-8 ülkeye ihracat yapılan fabrikada, çalışanların yüzde 75'ini ise kadın çalışanlar oluşturuyor.