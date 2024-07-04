Tamı tamına 85 kediyi hapsetmiş: Alıkoyan kişiye 613 bin lira ceza

613 BİN 360 LİRA PARA CEZASI

Hayvanların tedavilerinin uzun süredir yapılmadığı ve beslenmelerinin ihmal edildiği öğrenildi.

Kedileri dükkanda alıkoyan ve sağlık durumlarının kötüleşmesine neden olan G.B'ye, "hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma" suçundan kedi başına 7 bin 216 lira olmak üzere toplam 613 bin 360 lira para cezası kesildi.