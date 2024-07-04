Tamı tamına 85 kediyi hapsetmiş: Alıkoyan kişiye 613 bin lira ceza
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki dükkanda taşıma çantası ve kafeslerde 85 kedi bulundu. Sağlık durumu kötü olan kedileri alıkoyan kişiye 613 bin 360 lira para cezası kesildi.
Polis ekipleri, Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerinin, İzzetpaşa Mahallesi Mihri Okul Arası Sokak'taki bir dükkanda çok sayıda kedinin taşıma çantası ve kafeste tutulduğu, sağlık durumlarının da kötü olduğu yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti.