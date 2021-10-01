Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Gümüşhane’de tamir etmek için evinin çatısına çıkan vatandaş yükseklik korkusu nedeniyle aşağı inemedi. Çatıda mahsur kalan vatandaş bölgeye çağrılan itfaiye aracının sepetiyle kurtarıldı.

İHA 01.10.2021 - 12:40

Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı - 1
Gümüşhane kent merkezinde yaşayan Kemal İnce isimli vatandaş 2 katlı evinin çatısındaki bazı noktaları tamir etmek için çatıya çıktı.
Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı - 2
Bir süre sonra yükseklik korkusu nedeniyle merdivenle çıktığı çatıdan inemeyerek burada mahsur kalan İnce’nin ailesi durumu İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.
Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı - 3
Aile bireylerinin "otursun" diye çatıya attığı yastığı bile korkudan inip alamayan İnce’yi bölgeye gelen itfaiye ekipleri indirdi.
Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı - 4

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