Tamirci bulamayınca atölye kurdu: Şimdi ücretsiz tamir ediyor
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Ramazan Kaplan ve Baki Aydın, bozulan akülü tekerlekli sandalyeleri için tamirci bulamayınca kendileri tamir yaptı. Atölye kurarak şimdi ücretsiz şekilde tekerlekli sandalyeleri tamir ediyor.
Ramazan ve Baki ustaların Cizre Engelliler Koruma ve Dayanışma Derneği bünyesinde açtıkları atölyede, bozulan tekerlekli sandalyeler ücretsiz tamir ediliyor. 'Engelli kardeşlerimizin evde kalmasını istemiyoruz' diyen gönüllüler, bu anlamlı çalışmalarıyla takdir topluyor.