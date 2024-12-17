Tamirci bulamayınca atölye kurdu: Şimdi ücretsiz tamir ediyor

Bazen tamir süresi aylarca aldığı için engelli arkadaşlarımız mağdur oluyorlardı. Baki Aydın arkadaşımız elektronik işlerle uğraştığı için işlerden anlıyordu. Bir ara kendi tekerlekli sandalyesi bozulduğunda kendisi tamir ettikten sonra dernekte ustamız oldu. Bu sorunu da bir nebze de olsun çözmüş olduk. Şırnak, Cizre çevresinden Batman ve bazen Mardin'den tekerlekli sandalyelerini gönderenler oluyor bizler burada tamiratlarını yapıyoruz. Amacımız engellileri topluma kazandırmaktır. Akülü sandalye tamiratlarını Baki usta ile Ramazan usta yapıyor. Tamiratımızda parçaların parasını tek alıyorlar, el emeği ücretini almıyorlar. Burada yapılan tamirat ve bakımlarda tamamıyla gönüllü olarak yapılıyor" diye konuştu.