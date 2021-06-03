Tampon bölgede 106 yıl önce ölen Alman mühendisin mezarı bulundu

YAKINLARINA ULAŞILACAK Yalçınkaya, 106 yıl önce ölen Alman mühendisin yakınlarına ulaşılması için Almanya Büyükelçiliği ile yazışmalar yapacaklarını belirterek şöyle dedi:



"Burası Akçakale ve Tel Abyad arasında bulunan tampon bölge. Yasak bölgede bulunan bu mezar, çatışmaların sona ermesiyle ortaya çıktı. Bu mezarda yatan Alman mühendis Fuhrer Zorn'dur. Alman mühendis iş kazası hayatını kaybediyor ve 106 yıl önce cenazesi buraya gömülüyor. Bizler de ortaya çıkan bu mezara sahip çıkmak için çalışmalar başlattık. Çatışmalar nedeniyle tahrip olan mezarın çevresinde düzenleme yapıyoruz. Bu bölgede hayatını kaybeden ve şimdiye kadar hiç kimsenin ziyaret etmediği Alman mühendisle ilgili olarak Alman Büyükelçiliğine resmi yazı yazarak, kendi inanışına göre tampon bölgeye defnedilen mühendisin ailesine ve yakınlarına ulaşmak istiyoruz.