Tandırlarda emeklerini pişiriyor: Ev ekonomisine katkı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kurulan tandır evinde, ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, kendilerinin ve çocuklarının hayatını değiştiriyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) bünyesinde, 8 Mart 2022 yılında kurulan "Kızıltepe Kadın Emeği Tandır Evleri Projesi", 15 girişimci kadının katılımıyla 8'i geleneksel odun ateşiyle ısıtılan 5'i ise doğal gaz sistemine uygun şekilde günlük bin 500 ekmek üretecek kapasiteye ulaştı.