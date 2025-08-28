Tandırlarda emeklerini pişiriyor: Ev ekonomisine katkı

Çocuklarıma güzel bir hayat sunup kendime güzel bir ev yapmak için 2 buçuk yıldır yavaş yavaş ilerliyorum. Maddi manevi olarak hem çocuklarıma hem de kendime çok güzel bir yaşam sağlıyorum. Hiçbir işte çalışamıyordum çalışana da karşıydım. Ama burada çalışmaya başladıktan sonra çok geri kaldığımı hissettim" şeklinde konuştu.

Önceden ev hanımı olan girişimci kadınlardan Ceylan Kurt (42) ise bir arkadaşının vesilesi ile ailesine ve çocuklarına destek amacıyla bu işe başladığını söyledi. Kurt, "Çoğu kişi çalışmamı istemiyordu. Benim hep bir yerde çalışma isteğim vardı. Çocuklarım küçük olduğu için imkan yoktu. Çocuklar büyüdükten sonra kendi azmimle geldim. İlk aldığım maaşı çocuklarıma ve eve harcadım. Eksiklerimi tamamladım. Çocuklarımıza ve ailemize destek oluyoruz. O bile bizim büyük bir şey" diye konuştu.