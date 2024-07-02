Tanesi 10 TL'ye dayandı! Fiyatı 2 katına çıkı, Ağustos aynında düşüş bekleniyor

Fiyat artışlarının stok azlığından kaynaklandığını belirten Dağıstanlı, “Geçen sene bahçede 1 lira 2 liraydı. Depolama yapan tüccar az olduğu için şimdi ürün bulunmuyor. Eğer her yıl ki gibi depo yapılsaydı hiçbir sıkıntı olmazdı. Şu andaki fiyatı 65-75 lira arasında. İlk başlarda hasat zamanı 5-7 lira arası satıldı İstanbul'da sonra tüccarlar fiyat düşük diye stok yapmadı. Öyle olunca stoklarda limon kalmadı ve bu hale geldi. İklimsel bir sıkıntı yok. Ağustos'un 15'ine kadar böyle gider sonra fiyatlar kırılır, normale döner. Marketlerde 100 liraya kadar yükseliyor” şeklinde değerlendirme yaptı.