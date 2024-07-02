Tanesi 10 TL'ye dayandı! Fiyatı 2 katına çıkı, Ağustos aynında düşüş bekleniyor
İstanbul'da limon fiyatlarındaki artış dikkat çeker boyuta geldi. Fiyat artış listelerinde ilk sırada yer alan limonun tane fiyatı 10 liraya ulaştı. Hal esnafı fiyatlarda gerilemenin Ağustos ortasından sonra yaşanacağını tahmin ediyor.
İstanbul'da son günlerde fiyatı en çok artan ürünlerden limonun kilosu 100 liraya yaklaştı. İstanbul'da bazı marketlerde 1 adet limonun fiyatı ise 10 TL'ye kadar yükseliyor. Halden kilosu 65-75 liraya çıkan limon tezgaha gelene kadar 100 liraya yaklaşıyor.