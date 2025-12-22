Tanınmamak için yüzlerini eşarpla gizlediler. 5 daireyi soyup 755 bin liralık vurgun yaptılar

Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzlerini eşarpla gizleyen iki kadın, girdikleri apartmandaki iki daireden 55 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Şüphelilerin, daha önce de 3 daireden 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı saptandı.