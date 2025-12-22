Tanınmamak için yüzlerini eşarpla gizlediler. 5 daireyi soyup 755 bin liralık vurgun yaptılar
22.12.2025 09:51
DHA
Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzlerini eşarpla gizleyen iki kadın, girdikleri apartmandaki iki daireden 55 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Şüphelilerin, daha önce de 3 daireden 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı saptandı.
Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde geçen ay hırsızlık meydana geldi.
Yüzlerini eşarp ve güneş gözlüğüyle gizleyen İnci G. ile İpek Y., misafir gibi girdikleri apartmanın 7'nci katında yer alan U.Ş.'nin dairesinin kapısını zorlayarak açıp içeri girdi.
İki şüpheli, toplam değeri 8 bin lira olan iki kol saatini alıp, daireden çıktı.
Alt kata inen şüpheliler, aynı yöntemle K.K.'nın evine girip yatak odasındaki gardıropta gizlenen 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalıp apartmandan ayrıldı.
Caddeden otobüse binen şüpheliler, kayıplara karıştı.
Şüphelilerin apartmana girip, çıktığı ve otobüse bindiği anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
3 DAİREDEN DAHA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR
Evlerine dönen U.Ş. ve K.K.'nin ihbarıyla çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Yapılan araştırmada, şüphelilerin farklı tarihlerde 3 ayrı apartman dairesine daha girdikleri, yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı belirlendi.
Bu tespitler üzerine polis, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı.
"ARKADAŞIMIZI ZİYARETE GİTTİK"
Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, "Görüntülerdeki kişiler biziz ancak hırsızlık yapmadık. Olay tarihinde eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik" dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.