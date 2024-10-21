Tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet, bariyere çarptı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralı
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet, bariyere çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Tanker sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, bisiklet sürücüsünün durumunun kritik olduğu bildirildi.
Kocaeli’de tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet, bariyere çarparak kaza yaptı.Kaza, D-130 Karayolu Gölcük yönü sanayi mevkisinde meydana geldi.