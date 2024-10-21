Tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet, bariyere çarptı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralı

İddiaya göre, 54 AFE 288 plakalı çimento yüklü tanker ile seyir halinde olan sürücü G.Ö., yolun kenarında ilerleyen elektrikli bisikleti fark etmedi.

Tankerin sıkıştırdığı iddia edilen elektrikli bisiklet, demir bariyerlere çarptı.

Elektrikli bisikletin paramparça olduğu kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ağır yaralandı.