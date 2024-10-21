Tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet, bariyere çarptı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet, bariyere çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Tanker sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, bisiklet sürücüsünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

Tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet, bariyere çarptı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralı - 1

Kocaeli’de tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet, bariyere çarparak kaza yaptı.

Kaza, D-130 Karayolu Gölcük yönü sanayi mevkisinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet, bariyere çarptı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralı - 2

İddiaya göre, 54 AFE 288 plakalı çimento yüklü tanker ile seyir halinde olan sürücü G.Ö., yolun kenarında ilerleyen elektrikli bisikleti fark etmedi.

Tankerin sıkıştırdığı iddia edilen elektrikli bisiklet, demir bariyerlere çarptı.

Elektrikli bisikletin paramparça olduğu kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ağır yaralandı.

Tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet, bariyere çarptı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralı - 3

Kazayı fark eden G.Ö. aracından inerek sürücünün yardımına koştu.

Tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet, bariyere çarptı: Bisiklet sürücüsü ağır yaralı - 4

DURUMU KRİTİK

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Tanker sürücü G.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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