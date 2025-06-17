Tapu Kadastro personel alımı başvurusu ne zaman? Tapu ve Kadastro uzman yardımcısı alımı başvuru şartları ve sınav tarihi

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak,



2) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü İtibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1990 tarihi ve bu tarihten sonraki doğumlular başvurabilecektir.)



3) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,



4) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,



5) Süresi içerisinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.



6) Yurtiçinde cn az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm veya bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak.



7) ÖSYM taralından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından yukarıdaki tabloda belirtilen (A) grubu KPSS puan türünde cn az 70 ve üzeri puan almış olmak.