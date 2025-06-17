Tapu Kadastro personel alımı başvurusu ne zaman? Tapu ve Kadastro uzman yardımcısı alımı başvuru şartları ve sınav tarihi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından KPSS puanı ile uzman yardımcısı alımı yapılıyor. Adayların; Tapu Kadastro, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Alımlar yarışma sınavı ile olacak. İlgilenen adaylar 26 Haziran'dan itibaren e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Peki, Tapu Kadastro personel alımı sınavı ne zaman?
Personel alımı ilanları, iş arayışında olanlar tarafından takip ediliyor. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, 25 uzman yardımcısı alımı için ilan yayımladı. Adaylar yarışma sınavı ile sürece katılacak ve sınav Ankara'da düzenlenecek. Sınavda adaylara 12 farklı konuda sorular yöneltilecek. İşte, Tapu Kadastro personel alımı detayları...