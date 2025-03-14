Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 900 sözleşmeli personel alacak (Branş dağılımı ve başvuru tarihleri)

BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi-Kariyer Kapısı Sistemi tarafından, adayların KPSS (B) grubu puanı ve tercihleri doğrultusunda, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, sıraya konulmak suretiyle yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek olup, asil olarak atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. (Yedek listede yer almak, daha sonraki personel alımlan için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.)