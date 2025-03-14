Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 900 sözleşmeli personel alacak (Branş dağılımı ve başvuru tarihleri)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir çok ilde, çeşitli branşlarda toplam 900 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 19 Mart 2025 tarihinde başlayacak.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı yazılı olarak paylaşıldı. Personel alımı ilanında; "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.