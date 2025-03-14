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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 900 sözleşmeli personel alacak (Branş dağılımı ve başvuru tarihleri)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir çok ilde, çeşitli branşlarda toplam 900 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 19 Mart 2025 tarihinde başlayacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 900 sözleşmeli personel alacak (Branş dağılımı ve başvuru tarihleri) - 1

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı yazılı olarak paylaşıldı. Personel alımı ilanında; "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 900 sözleşmeli personel alacak (Branş dağılımı ve başvuru tarihleri) - 2

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 19.03.2025 tarihinden 28.03.2025 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.

Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitimi, adli sicil kaydı ve erkek adayların askerlik bilgisi e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan belge istenilmeyecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 900 sözleşmeli personel alacak (Branş dağılımı ve başvuru tarihleri) - 3

PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

19 Sözleşmeli Avukat,
363 Sözleşmeli Mühendis,
80 Büro Personeli,
436 Sözleşmeli Tekniker,
olmak üzere toplamda 900 sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 900 sözleşmeli personel alacak (Branş dağılımı ve başvuru tarihleri) - 4

BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi-Kariyer Kapısı Sistemi tarafından, adayların KPSS (B) grubu puanı ve tercihleri doğrultusunda, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, sıraya konulmak suretiyle yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek olup, asil olarak atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. (Yedek listede yer almak, daha sonraki personel alımlan için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.)

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