"Tapulu arazim" diyerek sokağın girişini kapattı

Adana'da Mehmet Kındık isimli kişi, tapulu arazisi olduğunu iddia ederek bir sokağın girişini trapez sac ile kapattı. Belediye ekipleri Kındık hakkında işlem başlattı.

"Tapulu arazim" diyerek sokağın girişini kapattı - 1

Adana'nın Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde oturan Mehmet Kındık (57), iddiaya göre komşuları ve evinin yanındaki iş yeri sahibi ile anlaşmazlık yaşadı. Evinin önüne çöp döküldüğünü de öne süren Kındık, Yüreğir Belediyesi'ne "Arsamın etrafımı kapatmak istiyorum." diyerek başvurdu.

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"Tapulu arazim" diyerek sokağın girişini kapattı - 2

Belediye ise "İlgili mevzuat ve hükümlere bağlı kalınmak kaydıyla bahçe duvarı yapmanızda idaremizce bir sakınca yoktur." cevabını verdi. Bunun üzerine Mehmet Kındık, 229. Sokak'ın girişini kendi 11365 ada, 13 parsel içerisinde olduğu gerekçesiyle trapez sac ile kapattı.

"Tapulu arazim" diyerek sokağın girişini kapattı - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine Yüreğir ve Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kındık'ın yanına gelip, yaptığının yanlış olduğunu ve cezai işlem uygulanacağını belirtti.

"Tapulu arazim" diyerek sokağın girişini kapattı - 4

"KAÇAK YAPI OLARAK TESPİT EDİLDİ"

Tapusunu gösterip sokağın girişinin ada ve parseli içerisinde kaldığını belirten Kındık, savcılığa başvurdu.

SON SÖZÜ YARGI SÖYLEYECEK

Yüreğir Belediyesi ekipleri ise trapez sacı kaçak yapı olarak tespit edip, trapez sacı mühürledi. Taraflar arasındaki son sözü yargı söyleyecek.

"Tapulu arazim" diyerek sokağın girişini kapattı - 5

"BURASI SOKAK DEĞİL, BENİM TAPULU ARAZİM"

Mehmet Kındık ise "Burası sokak değil, benim tapulu arazim. Ben burayı zamanında evimi yaptırırken boş bırakmıştım. Ancak burayı mahalleli, mahalle muhtarı ve yandaki iş yeri sahiplendi. Sürekli çöp atıldı ve burası hep kirletildi." dedi.

"BURADA KAÇAK YAPI YOK"

Arsasını trapez sac ile kapattığını, hiçbir şekilde kaçak yapı olmadığını öne süren Kındık, "Kanun dışı olarak yıllardan bu yana tehdit ediliyorum. Burayı kaçak yapı olarak görüyorlar ama burada yapı yok, kanunsuzluk yok. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip başvurdum. Burada adaletsizlik var. Bunun bir an önce düzeltilmesini istiyorum." diye konuştu.

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