"Tapulu arazim" diyerek sokağın girişini kapattı

"BURASI SOKAK DEĞİL, BENİM TAPULU ARAZİM"

Mehmet Kındık ise "Burası sokak değil, benim tapulu arazim. Ben burayı zamanında evimi yaptırırken boş bırakmıştım. Ancak burayı mahalleli, mahalle muhtarı ve yandaki iş yeri sahiplendi. Sürekli çöp atıldı ve burası hep kirletildi." dedi.

"BURADA KAÇAK YAPI YOK"

Arsasını trapez sac ile kapattığını, hiçbir şekilde kaçak yapı olmadığını öne süren Kındık, "Kanun dışı olarak yıllardan bu yana tehdit ediliyorum. Burayı kaçak yapı olarak görüyorlar ama burada yapı yok, kanunsuzluk yok. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip başvurdum. Burada adaletsizlik var. Bunun bir an önce düzeltilmesini istiyorum." diye konuştu.