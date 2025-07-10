"Tapulu arazim" diyerek sokağın girişini kapattı
Adana'da Mehmet Kındık isimli kişi, tapulu arazisi olduğunu iddia ederek bir sokağın girişini trapez sac ile kapattı. Belediye ekipleri Kındık hakkında işlem başlattı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde oturan Mehmet Kındık (57), iddiaya göre komşuları ve evinin yanındaki iş yeri sahibi ile anlaşmazlık yaşadı. Evinin önüne çöp döküldüğünü de öne süren Kındık, Yüreğir Belediyesi'ne "Arsamın etrafımı kapatmak istiyorum." diyerek başvurdu.