“Tapusu bende” dedi, sokağa bariyerle girişe kapattı

Kendilerince böyle bir çözümü uygun gördüklerini ifade eden Kılıç, “1960 yılından beri burası benim. Ancak ev yanmış ve sonrasında yıkılmıştı. Geçmiş dönemlerde buraya asfalt atıldı. Boş arazi gibi düşünüldü herhalde. Burayı belediyeye bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Ayrıca tarihi eser olduğu için belediyeye verseniz bile bir şey yapamazlar.” diye konuştu.