“Tapusu bende” dedi, sokağa bariyerle girişe kapattı
Tekirdağ’da bir kişi tapulu arazisi olduğunu söylediği sokağı “Girilmez” tabelası yerleştirip bariyerle kapattı. 1960 yılından bu yana arazinin kendisinin olduğunu söyleyen Ayhan Kılıç isimli adam, “Burayı belediyeye bırakmak gibi bir durum söz konusu değil.” diye konuştu.
Tekirdağ’da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini bariyerle kapattı.İhsaniye Sokak girişinin “Girilmez” levhası asılarak demir direklerle oluşturulan bariyerle araç trafiğine kapatıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.