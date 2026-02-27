Tarifsiz acı! Önce torununu sonra kızını kaybetti; yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
27.02.2026 15:17
İHA
Bolu'da evinde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki çocuğun annesi, çocuğunun kabrini ziyareti sırasında kalp krizi geçirip yaşamını yitirmişti. Bu olayın ardından torun ve evlat acısına dayanamayan Hüseyin Başeken de kalp krizi geçirdi. Başeken, yaşam savaşı veriyor.
Bolu'da önce torununu ardından da kızını kaybeden adam, kalp krizi geçirdi.
Bolu'da 14 Şubat günü canına kıyan 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, ailesi tarafından evde ölü olarak bulundu.
Efe Kerem'in cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Kılıçarslan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
MEZARLIK ZİYARETİNDE KALP KRİZİ GEÇİRİP YAŞAMINI YİTİRDİ
Evladının intiharı ile yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettiği esnada fenalaştı.
Oğlunun mezarı başında fenalaşan acılı anne, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
TORUN VE EVLAT ACISINA DAYANAMAYAN DEDE DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Torunu Efe Kerem'in ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Hüseyin Başeken, kızı Mine Konuk'un da yaşamını yitirdiği haberini aldıktan sonra fenalaştı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Başeken'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Başeken'in, kalbinin yeniden durduğu ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi.
Başeken'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.