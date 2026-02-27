Tarifsiz acı! Önce torununu sonra kızını kaybetti; yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Bolu'da evinde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki çocuğun annesi, çocuğunun kabrini ziyareti sırasında kalp krizi geçirip yaşamını yitirmişti. Bu olayın ardından torun ve evlat acısına dayanamayan Hüseyin Başeken de kalp krizi geçirdi. Başeken, yaşam savaşı veriyor.