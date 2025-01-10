Tarih belli oldu: GİB uzman yardımcısı alımı başvurusu ne zaman?
Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı istihdam edecek. GİB, sınavla 820 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecekler. 30 devlet gelir uzman yardımcısı da istihdam edecek olan GİB, böylece toplam 850 uzman yardımcısı almış olacak. Peki, GİB uzman yardımcısı alımı başvurusu ne zaman?
Gelir İdaresi Başkanlığında (GİB) görev yapmak üzere 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 devlet gelir uzman yardımcısı alınacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.