Tarih belli oldu: Tarım ve Orman Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvurusu ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alacak. Bakanlığın Resmi Gazete yayımlanan ilanına göre, alımlar, çeşitli lisans programlarından yarışma sınavıyla yapılacak. İşte, tarım ve orman uzman yardımcısı alımı başvuru takvimi...