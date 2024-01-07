Tarih belli oldu: Tarım ve Orman Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvurusu ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığınca, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alınacak. Söz konusu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenecek, her aday, belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alacak. Bakanlığın Resmi Gazete yayımlanan ilanına göre, alımlar, çeşitli lisans programlarından yarışma sınavıyla yapılacak. İşte, tarım ve orman uzman yardımcısı alımı başvuru takvimi...