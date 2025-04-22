Tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor!

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak bu hafta ülke genelinde gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. Hava güneyde lodos ile sıcak, kuzeyde ise poyrazla serin hissedilecek.

Tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor! - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor! - 2

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor! - 3

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor! - 4

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor! - 5

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER