Tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor!
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak bu hafta ülke genelinde gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. Hava güneyde lodos ile sıcak, kuzeyde ise poyrazla serin hissedilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.