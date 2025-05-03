Tarih verildi: Sıcaklıklar yükseliyor, bahar havası geliyor
Günlerdir etkisini gösteren poyraz ve yağışlı hava yerini bahara bırakıyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar çıkacak.
Rüzgarlar hafifliyor, bahar havası geliyor.
Rüzgarlar hafifliyor, bahar havası geliyor.
Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4-8 derece artacak.
Yarın ise 5 büyük kentte de güneş görülecek.
İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa 23 derece.
Antalya'da kısa süreli yerel yağmur geçişi olabilir.
Yeni haftada da poyraz etkisini yitirirken yerini güneşli havaya bırakıyor.