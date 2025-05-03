Tarih verildi: Sıcaklıklar yükseliyor, bahar havası geliyor

Günlerdir etkisini gösteren poyraz ve yağışlı hava yerini bahara bırakıyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar çıkacak.

Tarih verildi: Sıcaklıklar yükseliyor, bahar havası geliyor - 1

Rüzgarlar hafifliyor, bahar havası geliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tarih verildi: Sıcaklıklar yükseliyor, bahar havası geliyor - 2

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde 4-8 derece artacak.

Tarih verildi: Sıcaklıklar yükseliyor, bahar havası geliyor - 3

Yarın ise 5 büyük kentte de güneş görülecek.

İstanbul 21, Ankara 20, İzmir 26, Bursa 23 derece.

Antalya'da kısa süreli yerel yağmur geçişi olabilir.

Tarih verildi: Sıcaklıklar yükseliyor, bahar havası geliyor - 4

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftada da poyraz etkisini yitirirken yerini güneşli havaya bırakıyor.

Tarih verildi: Sıcaklıklar yükseliyor, bahar havası geliyor - 5

6 MAYIS SALI

Tarih verildi: Sıcaklıklar yükseliyor, bahar havası geliyor - 6

7 MAYIS ÇARŞAMBA

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