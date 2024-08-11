Tarih yeniden yazılıyor! Unutulmuş bir medeniyetin kapıları aralandı
Muğla'nın tarihi zenginlikleri arasında yer alan Kissebükü (Anastasiapolis) Antik Kenti'nde yürütülen kazılar, her geçen gün yeni keşiflerle dikkat çekiyor. Karya'nın önemli liman kentleri Keramus ve Halikarnassos arasında stratejik bir noktada bulunan bu erken Bizans dönemi yerleşimi, arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırıyor.
Kazı çalışmaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Orta Çağ Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan öncülüğünde yürütülüyor.