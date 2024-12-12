Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı!

Çanakkale Savaşı'nda, İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nın son anlarında yaşananlar arşivlerde bulunan bir mektupla gün yüzüne çıktı. 10'u subay 35 askerin şehit olduğu saldırıda çarkçı yüzbaşı olarak görev yapan İbrahim Şevki Efendi'nin yazdığı mektupta, geminin batırılmasından, mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına kadar olan kritik saatler anlatılıyor.

Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı! - 1

İngiliz B-11 denizaltısı tarafından 13 Aralık 1914'te batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda 10 subay ile 25 asker şehit oldu.

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Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı! - 2

ÇOMÜ AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, arşiv çalışmaları sırasında Mesudiye Zırhlısı'nda çarkçı yüzbaşı olarak görev yapan İbrahim Şevki Efendi'nin geminin vurulma anı ve mahsur kalan askerlerin kurtarılma anına ilişkin detayların yer aldığı mektubu gün yüzüne çıkardı.

Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı! - 3

Mesudiye Zırhlısı’nın 40 yılı aşkın süre Osmanlı Donanması'na hizmet ettiğini söyleyen Dr. Sabah, "Filoda işe yaramayacağı düşünüldüğünden Çanakkale Boğazı'na gönderilmişti. Sabit bir batarya şeklinde kullanılması düşünüldü. Bu sayede Mesudiye Zırhlısı boğaz girişini ateşe alacak, demirleyecek ve aynı zamanda mayın hatlarının korunmasında da önemli bir görev üstlenmiş olacaktı" ifadelerini kullandı.

Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı! - 4

"MESUDİYE ZIRHLISI, DENİZALTI SALDIRISINA UĞRADI"

Gemi mürettebatının yüzer bir araç olan geminin sabit bir batarya şeklinde kullanılmasına itiraz ettiğini ve bu durumun yaratacağı tehlikelerden bahsettiğine dikkati çeken Dr. Sabah, "Ancak kendilerine verilen emirde bu kararın değiştirilemeyeceği ve söz konusu mevkiye gidip, sabit bir batarya şeklinde görev alması emredildi. Mesudiye Zırhlısı, denizaltı saldırısına uğradı. 13 Aralık 1914'te isabet eden 2 torpidonun patlaması sonucunda çok kısa bir sürede alabora olarak yan yattı." dedi.

Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı! - 5

"KURTARMA ÇALIŞMALARI TAM 36 SAAT SÜRÜYOR"

Kurtarma çalışmalarının 36 saat sürdüğünü ifade eden Dr. Sabah, Salt Araştırma Merkezi'nin arşivinde bu anları anlatan bir mektupla karşılaştıklarını söyledi.

Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı! - 6

Gemide çarkçı yüzbaşı olarak görevli olan İbrahim Şevki Efendi'nin yazdığı mektupta geminin patlamayla birlikte alabora olması ve akabinde su hücumu nedeniyle gemiden çıkamayarak, mahsur kalınması anlatılmış.

Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı! - 7

İbrahim Şevki Efendi, yazdığı mektupta sesler çıkartarak yaşadıklarını haber verdiklerini ve sonrasında kurtarma çalışmalarının başladığını anlatıyor.

Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı! - 8

Mektupta anlatılana göre geminin altını delecek ve bu sayede mahsur kalan askerlerin kurtulmalarını sağlayacak oksijen aleti Çanakkale'de bulunmadığı için dalgıçlarla birlikte İstanbul'dan gönderiliyor.

Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı! - 9

Kurtarma çalışmaları tam 36 saat sürüyor. Nihayet 36 saatin sonunda İbrahim Şevki Efendi ve diğer mahsur kalan askerler Mesudiye Zırhlısı'ndan kurtarılıyor.

İbrahim Şevki Efendi, 8 Aralık 1944 tarihinde Feridun Fazıl Tülbentçi'ye yazmış olduğu bu mektup, 110 yıl önce gerçekleşmiş olan bu hadisenin ayrıntılarını anlatan bir belge olarak tarihe ışık tutuyor.

Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı! - 10

Mesudiye, Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) Osmanlı donanmasını modernize etme politikası sonucunda Memduhiye zırhlısıyla beraber 1872 yılında İngiliz şirketine sipariş edilmiştir. Yapımına 1873 yılında başlanan zırhlı, 1875’te inşası bitirildikten sonra suya indirilmiştir. 1876 yılı başlarında donanmaya dâhil olmuştur.

Osmanlı donanmasına katılmasının ardından amiral gemisi olan Mesudiye, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Karadeniz’de görev yapmıştır.

13 Aralık 1914'te batarya olarak görev yaptığı Çanakkale Boğazı'nda İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılmıştır. Batan gemideki 598 kişilik mürettebattan 10 subay ve 25 asker şehit olmuştur.

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