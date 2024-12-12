Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı!
Çanakkale Savaşı'nda, İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nın son anlarında yaşananlar arşivlerde bulunan bir mektupla gün yüzüne çıktı. 10'u subay 35 askerin şehit olduğu saldırıda çarkçı yüzbaşı olarak görev yapan İbrahim Şevki Efendi'nin yazdığı mektupta, geminin batırılmasından, mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına kadar olan kritik saatler anlatılıyor.
İngiliz B-11 denizaltısı tarafından 13 Aralık 1914'te batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda 10 subay ile 25 asker şehit oldu.