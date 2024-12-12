Tarihe ışık tutan mektup: 35 askerin şehit olduğu Mesudiye Zırhlısı'nda neler yaşandı!

"MESUDİYE ZIRHLISI, DENİZALTI SALDIRISINA UĞRADI"

Gemi mürettebatının yüzer bir araç olan geminin sabit bir batarya şeklinde kullanılmasına itiraz ettiğini ve bu durumun yaratacağı tehlikelerden bahsettiğine dikkati çeken Dr. Sabah, "Ancak kendilerine verilen emirde bu kararın değiştirilemeyeceği ve söz konusu mevkiye gidip, sabit bir batarya şeklinde görev alması emredildi. Mesudiye Zırhlısı, denizaltı saldırısına uğradı. 13 Aralık 1914'te isabet eden 2 torpidonun patlaması sonucunda çok kısa bir sürede alabora olarak yan yattı." dedi.