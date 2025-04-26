Tarihi antik kentin sularından 2 ton çöp çıktı
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Myndons Antik Kenti çevresinde yapılan deniz dibi temizliğinde soba boruları, içki şişeleri ve çay bardaklarının da olduğu 2 ton atık çıktı.
Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Bodrum Denizciler Derneği ve diğer STK'lar ile gönüllüler tarafından içerisinde 1'inci derece arkeolojik SİT alanı olarak koruma altında tutulan Myndos Antik Limanı'nda bulunduğu Gümüşlük Koyu'nda deniz dibi temizlik çalışması yapıldı.