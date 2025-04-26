Tarihi antik kentin sularından 2 ton çöp çıktı

"ASIL ÖNEMLİ OLAN DENİZİ KİRLETMEMEK"



Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, "Kurum ve kuruluşların katkıları gönüllülerin desteğiyle denizden yaklaşık 2 ton atık çıkardık. Belediyemizin dalış ekibi bu çalışmalarımıza katıldı. Bizim sadece katı atıkla değil, sıvı atıkla da mücadelemiz var. Diğer koylar olduğu gibi Gümüşlük de bizim için çok önemli. Bunlar geçici çözümler, asıl önemli olan denizi kirletmemek. Farkındalık için böyle bir çalışma yapıldı" dedi.