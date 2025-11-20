Tarihi ballı arpa ekmeği 3 bin yıl sonra yeniden pişirildi
20.11.2025 14:02
AA
Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, akademisyenler yaklaşık 3 bin yıllık ballı arpa ekmeğinin tarifini uygulayarak yeniden pişirdi.
Hasankeyf Meslek Yüksekokulu’ndan öğretim görevlileri İlker Aksoy, Hüseyin Gül, Erşad Tan, Seren Kavas ve Esra Yıldırım, eski yemekleri araştırdıkları çalışmalar sırasında yazılı kaynaklarda yer alan ballı arpa ekmeği tarifine ulaştı. Araştırmada, ekmeğin Mezopotamya uygarlıklarıyla birlikte Antik Roma ve Yunan dönemlerinde de pişirildiği belirlendi.
Tarifi canlandırmak için çalışma yürüten ekip, öğretim görevlisi İlker Aksoy’un öncülüğünde arpa unu, bal ve tuz ile hazırlanan hamuru birçok deneme sonrası uygun kıvama getirerek okulun mutfağında pişirdi.
"EKMEĞE YENİDEN HAYAT VERMEK İSTEDİK"
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi İlker Aksoy, yaptığı açıklamada, yerel yemeklerin izini sürerken ballı arpa ekmeğine rastladıklarını belirterek şunları söyledi:
“Antik Mezopotamya tabletlerinde ve MÖ 21. yüzyıla ait 3. Ur Dönemi Rasyon Tabletleri’nde arpa ekmeğine sıkça rastlanıyor. Eski Babil dönemine ait fırıncı kayıtlarında da ekmek çeşitleri listeleniyor; bal ile tatlandırılmış ekmekler bunların arasında. Bu kaynaklardaki detaylı araştırmalarımız sonucu tarifine ulaştık.”
Aksoy, ekmeğin geçmişte sıcak taş üzerinde pişirildiğini aktararak tarifin ayrıntılarını paylaştı:
“Ekmek, 2 su bardağı arpa unu, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı deniz tuzu ile hazırlanıyor. Biz de bu ekmeğe yeniden hayat vermek istedik.”
Bu sürecin kendileri için duygusal bir yolculuk olduğunu ifade eden Aksoy, “12 bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda insanların nasıl beslendiğini öğrenmek bizi çok etkiledi. Bu ekmeğin günümüzde uygulanabildiğini göstermek bizim için mutluluk kaynağı oldu.” dedi.
"ÖZEL GÜNLERDE TANITIMINI YAPACAĞIZ"
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ise, Mezopotamya’da binlerce yıl önce yapılan bir ekmeği yeniden pişirmenin anlamlı olduğunu belirterek, “Bu ekmeğin özel günlerde ve festivallerde tanıtımını yapacağız. Gastronomi ve turizm açısından şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.