Tarihi Batı Anadolu Rallisi Bodrum’da başladı

Renkli görüntülere sahne olacak ralliye ilişkin açıklamada bulunan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol (solda), “Ege Bölgesi’nin en büyük kapasiteye sahip olan tesisimiz; her zaman spor, sanat ve kültür alanında etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bunu bir toplumsal sorumluluk olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası gibi Klasik Otomobil Kulübü’nün düzenlediği Tarihi Batı Anadolu Ralli’sine de destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Nostalji rüzgarı estirecek bu organizasyonda kesinlikle çok keyifli vakit geçireceğiz. Bu yarışların turizmede katkısı oluyor.” dedi.