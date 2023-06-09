Tarihi camide aydınlatma sistemi tartışması
Üsküdar'da bulunan 263 yıllık Ayazma Camii'nin restorasyon sonrası dış cephesine takılan aydınlatma sistemi tartışmalara neden oldu. Aydınlatma ekipmanlarının çevresinde bulunan kablo ve plastik boruların, görüntü kirliliği oluşturduğu belirtildi. Hem estetik yönden aykırı bir durum olduğu hem de müdahale açısından bir hata olduğunu söylenirken tartışmalarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğünden ise açıklama yapılmadı.
Üsküdar'da gerçekleştirilen restorasyon sonrasında 2022 yılının Ağustos ayında ibadete açılan 263 yıllık Ayazma Camii'nin, dış cephesinde yer alan aydınlatma ekipmanlarına ait kablo ve plastik borular tartışma yarattı.