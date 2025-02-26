Tarihi çarşıda 90 yıllık tarifle 60 çeşit turşu kuruluyor: Lezzetiyle ilgi görüyor

Bunun kullanılacak sebzeye göre değiştiğini aktaran Özcan, şöyle devam etti:



"Mesela biber turşusunu sadece sirkeyle kurarız. Limonla yaptığınız zaman kararma ve yumuşama oluyor. Daha uzun süre dayanmıyor. Keskinliği daha az, o zaman dayanıklılığı da daha az olan bir turşu çeşidi oluyor. Salatalıkta daha çok sirke tercih ediyoruz. Biberleri sirke, salatalıkları da karışık yapabiliyoruz. Bazı ürünlerimiz de var. Her ikisini kullandığımız bamya, acur, kelek gibi. Hem limonlu hem de sirkeli, her ikisini de kullandığımız oluyor. Açıkçası o film, turşu mesleğini seçen insanlar için de şu anda reklam filmi gibi olmuş durumda."



