Tarihi çarşıda 90 yıllık tarifle 60 çeşit turşu kuruluyor: Lezzetiyle ilgi görüyor
Kadıköy Tarihi Çarşı'da hizmet veren dükkanda 60 çeşit sebze ve meyveden 90 yıllık tarifler kullanılarak üretilen ev yapımı turşular, raflarda oluşturdukları renkli görüntülerin yanı sıra lezzetleriyle de ilgi görüyor.
Karabük'ten İstanbul'a göç eden Mehmet Özcan, 1935'te Kadıköy'de turşucu dükkanında çalışmaya başladı. Ustasının ayrılmasının ardından dükkanı devralan Özcan, 20 yıl bu işletmeyi çalıştırdıktan sonra dükkanını Kadıköy Tarihi Çarşı'ya taşıdı.