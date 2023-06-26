Tarihi çarşıdan tepki çeken görüntüler: "Bağımlı oteli gibi"
Antalya'da şehrin ortasındaki tarihi Demirciler Çarşısı içerisinde Soba Müzesi olarak yapılan ancak bir süre sonra kahve firmasına kiralanan yapı, bu firmanın da kapanmasıyla kaderine terk edildi. Madde bağımlılarının otel gibi kullandığı alanla ilgili şikayetçi olan çarşı esnafı, insanların bu kişiler nedeniyle çarşıya girmediğini belirtti.
Kentin simgelerinden, tarihi yaklaşık 80 yıl öncesine dayanan Demirciler Çarşısı, 2008 yılında yenilendi. Çarşıda el emeği geleneğini sürdüren demirci, sobacı ve kalaycılar işlerine devam ediyor.