Tarihi çarşıdan tepki çeken görüntüler: "Bağımlı oteli gibi"

"GELENLER, ACABA BİZE SALDIRIRLAR MI DİYE SORUYORLAR"

Aynı çarşıda babasından sonra kendisi de esnaflığa devam eden Nazik Kütük, “Çarşımız şehrin göbeğinde, insanlar tarihi bir yere gelmek için uğraşıyor ama maalesef madde bağımlıları nedeniyle insanlar buraya gelmek istemiyor. Gelenler 'acaba bize saldırırlar mı' diye soruyorlar." diye konuştu.

"Burada akşama kadar içip, soyunup, uyuyorlar. Kimse durmak istemiyor. Ben çalışırken gelip karşımda tuvaletini yaptı." diyen Kütük, bu kişilerin insanları tehdit ettiğini söyledi ve "Bir gün önce dükkanımın önüne tuvaletlerini yapmışlar." ifadelerini kullandı.