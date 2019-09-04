Tarihi çarşıya otomobille giren sürücü: Bende Arnavut inadı var (1 saatte ikna edildi)
Anadolu Ajansı
Muğla'da tarihi çarşıya otomobiliyle giren ve araç trafiğine kapalı bölümden geçmek isteyen 82 yaşındaki sürücünün çarşıda bırakıp gittiği aracı esnaf tarafından çıkarıldı.
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1Tarihi Arasta Çarşısı'na otomobiliyle giren ve araç trafiğine kapalı bölümden geçmek isteyen 82 yaşındaki sürücü, polis ekiplerine ve esnafa zor anlar yaşattı.
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2Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı'na otomobiliyle gelen N.İ, araç trafiğine kapalı bölümden Saatli Kule Caddesi'ne geçmeye çalıştı.
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3İşletme sahiplerinin masa ve sandalyelerini kaldırmasını isteyen sürücü ile esnaf arasında tartışma çıkarken duruma müşteriler de tepki gösterdi.
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4İşletme sahipleri, çarşının araç trafiğine kapalı olduğunu ve dışarıya koydukları masa ve sandalyeler için belediyeye işgaliye parası ödediklerini söylemelerine rağmen sürücü, bölgeden geçmekte inat etti.
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''BENDE ARNAVUT İNADI VAR''N.İ, "Ben buradan geçeceğim. Bende Arnavut inadı var. Buradan ölürüm yine de geçerim. Ya bu sandalyeleri kaldırırsınız ya da ben bu masaları yıkar geçerim." diyerek ısrarını sürdürdü.
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6İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, yaşlı adamı ikna etmek için uzun süre çabaladı. Vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşatan sürücüyü, polis ekipleri yaklaşık bir saatte ikna ederek uzaklaştırdı.
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7Olay yerinde anahtarı üzerinde bırakılan araç ise çarşı esnafı tarafından zabıta ve polis eşliğinde çarşıdan çıkarıldı.