Tarihi garda 30 Ağustos etkinliği
Anadolu Ajansı
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Haydarpaşa Garı'nda mapping gösterisi yapıldı.
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1İletişim Başkanlığınca, kutlamalar kapsamında etkinlik saatinden bir süre önce Haydarpaşa Garı ışık gösterileriyle süslendi.
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2Daha sonra gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde 8 dakika 30 saniye süren bir mapping gösterisi gerçekleştirildi.
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330 Ağustos'u temsilen 30'dan geri sayım yapılarak başlayan gösterinin ardından Kurtuluş Savaşı kahramanlarının fotoğrafları 10 dakika boyunca gar binası yüzeyine yansıtıldı.
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Etkinlik, Kadıköy sahilinin çeşitli yerlerinden vatandaşlarca ilgiyle izlendi.
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