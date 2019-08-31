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Tarihi garda 30 Ağustos etkinliği

Anadolu Ajansı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Haydarpaşa Garı'nda mapping gösterisi yapıldı.

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    İletişim Başkanlığınca, kutlamalar kapsamında etkinlik saatinden bir süre önce Haydarpaşa Garı ışık gösterileriyle süslendi.
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    Daha sonra gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde 8 dakika 30 saniye süren bir mapping gösterisi gerçekleştirildi.
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    30 Ağustos'u temsilen 30'dan geri sayım yapılarak başlayan gösterinin ardından Kurtuluş Savaşı kahramanlarının fotoğrafları 10 dakika boyunca gar binası yüzeyine yansıtıldı.
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    Etkinlik, Kadıköy sahilinin çeşitli yerlerinden vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

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