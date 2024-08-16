Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangında yanan alanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı'nı alevlerin teğet geçtiği görülürken, Arıburnu Ovası'nın belli bir bölümünün yandığı görüldü. Anzak Koyu ile bazı yabancı mezarlar da yangından etkilendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 1

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51 sıralarında ziraat arazisinde yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 2

Yangın Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geniş bir alana yayıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 3

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangında yanan alanlar havadan böyle görüntülendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 4

Görüntülerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı'nı alevlerin teğet geçtiği görülürken, Arıburnu Ovası'nın belli bir bölümünün yandığı görüldü.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 5

Yangından Anzak koyu ile bazı yabancı mezarlar da etkilendi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 6
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 7
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 8
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 9
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 10
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 11
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 12
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 13
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 14
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 15
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 16
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 17
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi - 18
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