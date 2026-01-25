40 yıl sonra geri döndü. Fiyatı 3 bin 500 lira. Torik akını yaşanıyor

Edinilen bilgilere göre, 30-40 yıldır böyle bir torik akınıyla karşılaşılmazken, bu görüntüler daha çok tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyor.

Yılbaşından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandığı, balıkçıların bu sürede yaklaşık 250 milyon lira gelir elde ettiği değerlendiriliyor.

Torik avcılığının yanı sıra orkinos, uskumru ve kırlangıç gibi türlerin de yeniden Marmara Denizi'nde av vermeye başlaması, bölgedeki sucul biyoçeşitlilik açısından olumlu göstergeler arasında yer alıyor.

Etkin denetim mekanizmalarıyla koruma-kullanma dengesini ve üretim planlamasını esas alan balıkçılık politikalarının, hem biyoçeşitliliğin korunmasına hem de sektörün ekonomik gücünün artmasına katkı sağladığı değerlendiriliyor.