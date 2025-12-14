Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun iddiası. Kuyumcunun önünde toplandılar
14.12.2025 10:38
İHA
Bursa'daki Tarihi Kapalıçarşı'da bir kuyumcu, kar vaadiyle 120 milyon liralık vurgun yapmakla suçlandı. Kuyumcunun mağdurları, iş yeri önünde toplanıp eylem yaptı.
Bursa'daki Tarihi Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir kuyumcu, 120 milyon lira vurgun yapmakla suçlandı.
İddiaya göre, şüpheliler M.B.A., H.Ç.A. ve E.B., müşterilere verdikleri güvenle altınların işletileceğini, belirli aralıklarla kar payı dağıtılacağını söyledi.
Bu vaade inanan yaklaşık 40 kişiden kimi düğün için biriktirdiği parasını, kimi ticaret için ayırdığı sermayesini, kimi ise aldığı ürünlerin bedelini kuyumcuya teslim etti.
Ancak bir süre sonra ödemeler kesildi, ana paralar da geri verilmedi.
Kuyumcunun mağdurları arasında bir cumhuriyet savcısı olduğu da öğrenildi.
KUYUMCUNUN ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Olayın kamuoyuna yansımasının ardından çok sayıda mağdur kuyumcu dükkanı önünde toplanarak tepkisini dile getirdi.
Zaman zaman gergin anların yaşandığı protestoda vatandaşlar, kendilerini oyalayan vaatlere artık inanmadıklarını söyledi.
YASA DIŞI BAHİS İDDİASI
Bazı mağdurlar, şüphelilerin yasa dışı bahis oynadığı iddiasını da gündeme getirdi.
Şüpheliler ise ifadelerinde olayın dolandırıcılık değil, ticari bir anlaşmazlık olduğunu savundu.
Ödeme sözü verilmesi üzerine bazı mağdurların geçici olarak şikayetlerinden vazgeçtiği, ancak vaatlerin yerine getirilmemesi üzerine yeniden suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.
KUYUMCULAR ODASI AÇIKLAMA YAPTI
Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, çok sayıda mağdurun odaya başvurduğunu belirterek, "Sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk ancak şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı." dedi.