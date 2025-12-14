Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun iddiası. Kuyumcunun önünde toplandılar

İddiaya göre, şüpheliler M.B.A., H.Ç.A. ve E.B., müşterilere verdikleri güvenle altınların işletileceğini, belirli aralıklarla kar payı dağıtılacağını söyledi.

Bu vaade inanan yaklaşık 40 kişiden kimi düğün için biriktirdiği parasını, kimi ticaret için ayırdığı sermayesini, kimi ise aldığı ürünlerin bedelini kuyumcuya teslim etti.

Ancak bir süre sonra ödemeler kesildi, ana paralar da geri verilmedi.

Kuyumcunun mağdurları arasında bir cumhuriyet savcısı olduğu da öğrenildi.