Tarihi kilisede 7 yıl sonra ayin

Haberler - Anadolu Ajansı 08.05.2022 - 04:10 | Son Güncelleme : 08.05.2022 - 04:13
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 2015'te gerçekleştirilen saldırılarda zarar gören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan kaynakla Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrolünde restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışı için tören düzenlendi.
Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'ın farklı kültürlere, inançlara ev sahipliği yapmış, medeniyetlerin beşiği olan, ülkenin kadim şehirlerinden biri olduğunu söyledi.
Ersoy, "Anadolu'nun dört bir yanında bulunan ibadethanelerin, saygının ve kardeşliğin nişanesi olduğuna inandıklarını belirterek, "Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde ayin gerçekleşecek olmasından, terörün hedefi olan bu yapının yeniden ibadete açılacak olmasından ötürü kilise cemaatinin heyecanını paylaştığımızı belirtmek isterim." dedi.
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da, bu açılış töreninin tarihi bir önem taşıdığını belirtti.
Her tapınağın ayrı bir kişiliği olduğunu ifade eden Maşalyan, bu kilisenin de kişiliği, kimliği olan bir tapınak olduğunu aktardı.
Maşalyan, şöyle konuştu:
"Eski zaman insanları hayatın, kendilerine Allah'ın sunduğu bir armağan olduğunu bilirlerdi ve tapındıkları mabetler ise onların bir armağanıydı Tanrılarına. Diyarbakırlı Ermenilerin yaptığı tam buydu işte. Ermeni halkının ve kilisesinin o güne dek ulaştığı medeniyet ve bu topraklardan oluşan büyük bir kültür sentezinin bir anıtını dikmek ve onu yerin ve göğün Rabb'ine armağan etmek. Diyarbakır Ermenilerinin bu kutlu arzuları Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesinin yapılmasıyla taçlandı."
Daha sonra açılışı yapılan kilisede 7 yıl aranın ardından çan çalınarak, kutsama ayini yapıldı, mum yakılıp, dua edildi.