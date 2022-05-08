Tarihi kilisede 7 yıl sonra ayin

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da, bu açılış töreninin tarihi bir önem taşıdığını belirtti.

Her tapınağın ayrı bir kişiliği olduğunu ifade eden Maşalyan, bu kilisenin de kişiliği, kimliği olan bir tapınak olduğunu aktardı.

Maşalyan, şöyle konuştu:

"Eski zaman insanları hayatın, kendilerine Allah'ın sunduğu bir armağan olduğunu bilirlerdi ve tapındıkları mabetler ise onların bir armağanıydı Tanrılarına. Diyarbakırlı Ermenilerin yaptığı tam buydu işte. Ermeni halkının ve kilisesinin o güne dek ulaştığı medeniyet ve bu topraklardan oluşan büyük bir kültür sentezinin bir anıtını dikmek ve onu yerin ve göğün Rabb'ine armağan etmek. Diyarbakır Ermenilerinin bu kutlu arzuları Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesinin yapılmasıyla taçlandı."