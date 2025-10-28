Tokat'taki tarihi köprü 2 bin yıldır ayakta: Altı kemerli yapısıyla dikkat çekiyor

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Roma döneminden kalan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu düşünülen tarihi köprü, tüm heybetiyle günümüze kadar ulaştı.

Tokat'taki tarihi köprü 2 bin yıldır ayakta: Altı kemerli yapısıyla dikkat çekiyor

İlçe merkezinde Çekerek Irmağı üzerinde yer alan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık tarihi Sulusaray köprüsü, aradan geçen yüzyıllara rağmen zamana meydan okuyor. Antik dönem mimarisinin izlerini taşıyan köprü, günümüzde araç ve yaya trafiğine açık şekilde kullanılmaya devam ediyor.

Tokat'taki tarihi köprü 2 bin yıldır ayakta: Altı kemerli yapısıyla dikkat çekiyor

Kesin yapım tarihi bilinmeyen, ancak ilçedeki diğer arkeolojik kalıntılarla benzerlik gösterdiği için Roma dönemine ait olduğu düşünülen köprü, altı kemerli yapısıyla da dikkat çekiyor.

Ortadaki iki kemer gözünün diğerlerinden daha geniş ve yüksek inşa edilmesi dönemin mühendislik anlayışına dair önemli ipuçları sunuyor. Her iki kıyıdan itibaren büyük kemere doğru hafif eğimli şekilde yükselen mimarisiyle köprü, hem estetik hem de dayanıklılığıyla öne çıkıyor. 

Tokat'taki tarihi köprü 2 bin yıldır ayakta: Altı kemerli yapısıyla dikkat çekiyor

İlçe merkezini Sulusaray'a bağlı 7 köy ile Yozgat sınırındaki yerleşim yerlerine bağlayan köprü, bölge halkının ulaşımında da aktif rol oynuyor.

Tarihi değeri kadar işlevselliğini de koruyan Sulusaray Köprüsü, geçmişle bugünü birbirine bağlayan sembolik bir yapı olarak ayakta duruyor.

