Tokat'taki tarihi köprü 2 bin yıldır ayakta: Altı kemerli yapısıyla dikkat çekiyor
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Roma döneminden kalan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu düşünülen tarihi köprü, tüm heybetiyle günümüze kadar ulaştı.
İlçe merkezinde Çekerek Irmağı üzerinde yer alan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık tarihi Sulusaray köprüsü, aradan geçen yüzyıllara rağmen zamana meydan okuyor. Antik dönem mimarisinin izlerini taşıyan köprü, günümüzde araç ve yaya trafiğine açık şekilde kullanılmaya devam ediyor.