Tarihi köprüler kapatıldı, yüzlerce dönüm su altında kaldı

22.02.2026 03:37

AA

Tunca ve Meriç Nehri'nin debileri yükseldi, Edirne'nin bazı bölgelerinde taşkınlar meydana geldi. Tarihi köprüler trafiğe kapatıldı, yüzlerce dönüm ekili arazi su altında kaldı.

Günlerdir süren şiddetli yağmur Balkanlar'da doğup Edirne'de Ege Denizi'ne dökülen Meriç ve Tunca'da taşkınlara neden oldu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Adası ile bazı köylerde tarım arazilerine taşan Tunca Nehri'nin debisi, önceki gün 208 metreküp/saniye seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçmişti. Dün 144 metreküp/saniyeye kadar gerileyen debi, Bulgaristan ve Edirne’de etkili olan sağanak sonrası yeniden yükselerek saniyede 188 metreküpe çıktı.

Taşkın yaşanan alanlarda suyun yayılmaya devam etmesi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapatıldı. Kent merkezi ile Değirmenyeni ve Büyükdöllük köyleri arasındaki yol ulaşıma kapanırken, taşkın sularının yerleşim yerlerine ulaşmaması için bölgede toprak yığılarak önlem alındı.

​​​​​​​Tunca Nehri üzerindeki tarihi köprüler de güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Tunca Nehri’nin karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor. Nehir, kent merkezinde Bosnaköy civarında bağ evlerinin bulunduğu bölgede kısmen yatağından çıkarak taşkınlar meydana getirdi.

Su seviyesinin şehir merkezindeki yerleşim alanları için şu aşamada doğrudan risk oluşturmadığı ancak nehre yakın güney kesimdeki köylerde su seviyesindeki artış nedeniyle risk bulunduğu belirtildi.

Meriç ilçesine bağlı Alibey-Karayusuflu ile Rahmanca-Hasırcı Arnavutköy yolları nehir debisinin yükselmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Subaşı beldesinde de Meriç Nehri bazı noktalarda yatağından çıkarak çevreye yayıldı. Taşkın nedeniyle arazide bulunan kooperatif binaları su altında kaldı.

