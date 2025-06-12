Tarihi köprünün taşları, mangal ateşiyle zarar gördü: ''Bunun geri dönüşü çok zor''

Tarihi köprü yakınında atölyesi bulunan heykeltıraş Fedai Bircan, şu ifadeleri kullandı:

"Roma Perge döneminde su kemeri olarak inşa edilmiş. Turgut Özal döneminde restore edilmiş. Ben atölyeye gelip giderken görüyorum, burada mangal yapıyorlar. Gençler bira içiyor. Bazen geç kalıyorum akşam saatlerinde. Birkaç kez uyardım, baktım tepki alacağım vazgeçtim. Bazı görevlileri de zamanında aradım ama ilgilenen olmadı. Burası tahrip edilmeye devam ediyor. Ben de bu tür taş işiyle ilgilendiğim, sanatsal faaliyette bulunduğum için buna çok üzülüyorum. Bunun geri dönüşü çok zor. Tadilat gerekiyor. O yüzden vatandaşın duyarlı olmasını istiyorum. Hatta görevliler devriye gezerken buraları da kontrol edip cezalar yazmalı. Bu tür tarihi dokuların korunması lazım.''