Tarihi köprünün taşları, mangal ateşiyle zarar gördü: ''Bunun geri dönüşü çok zor''
Antalya'da Roma döneminde su kemeri olarak inşa edilen ve Selçuklu döneminde köprü olarak kullanılan tarihi Soğucaksu Köprüsü'nün taşları, mangalcıların yaktığı ateş nedeniyle kırılıp tahrip oldu.
Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'nde, Roma döneminde inşa edilen Soğucaksu Köprüsü, 2009-2010 yıllarında Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından tadilattan geçirilip onarıldı. Köprü, son yıllarda mangal yakıp, alkol alanların adresi haline geldi.