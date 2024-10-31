Tarihi mezarlık harabeye döndü: İstanbul’u ilk kuşatan yeniçerilerin kabir taşları yerlerde!

Beykoz’da bulunan ve İstanbul’u ilk kuşatan askerlerin kabirlerinin yer aldığı Anadolu Hisarı Mezarlığı'nın bakımsızlıktan harabeye döndü. Yıldırım Bayezid tarafından 1393’te yaptırılan ve 14’üncü yüzyıla ait izler taşıyan mezarlıkta, yeniçerilerin naaşları bulunuyor. Her bir kabirde, yeniçerilerin kalpaklarını temsilen eklenen yapıların ise kırıldığı, eksildiği ve yer değiştirdiği görülüyor.

Tarihi mezarlık harabeye döndü: İstanbul’u ilk kuşatan yeniçerilerin kabir taşları yerlerde! - 1

Beykoz Anadoluhisarı'nda bulunan ve İstanbul'u ilk kuşatan Türk Müslüman askerlerin kabirlerinin yer aldığı Anadolu Hisarı Mezarlığı, bakımsızlıktan harabeye döndü.

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Tarihi mezarlık harabeye döndü: İstanbul’u ilk kuşatan yeniçerilerin kabir taşları yerlerde! - 2

Yıldırım Bayezid tarafından 1393 yılında yaptırılan ve 14'üncü yüzyıla ait izler taşıyan mezarlıkta, yeniçerilerin mezarları bulunuyor. Her bir kabirde, yeniçerilerin kalpaklarını temsilen eklenen yapıların ise kırılarak zarar gördüğü ve yer değiştirdiği görülüyor.

Tarihi mezarlık harabeye döndü: İstanbul’u ilk kuşatan yeniçerilerin kabir taşları yerlerde! - 3

Bölgenin tarihine ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarihçi Zafer Bilgi, "Bunların teker teker korunup, o kalpaklarının hazır olanları var ise tekrar yerine konulup, bir onarımdan geçirilip, açık hava müzesi şeklinde Anadolu Hisarı'na dahil edilerek, belki Hisarla birlikte ilgili kesimi aydınlatıcı bilgilerle kazandırılması gerekiyor" dedi.

Tarihi mezarlık harabeye döndü: İstanbul’u ilk kuşatan yeniçerilerin kabir taşları yerlerde! - 4

"İLK ŞEHİTLİKLERDEN BİR TANESİ ANADOLU HİSARI'NIN YANINA YAPILIYOR"

Tarihçi Zafer Bilgi mezarlığın önemine değinerek "Osmanlı aslında İstanbul'u fethetmek için bir girişim içerisinde sürekli. Bu fetih girişimindeki en önemli kuşatmayı yaşatan Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid. Ordunun başında savaşa çıkıyor. Yoğun kuşatmalar için Rumeli Hisarı civarında bulunuyor. İşte bu Rumeli Hisarı civarında Osmanlı askerleri, Roma askerleriyle çatışmalar yaşıyor. İşte bu çatışmalarda ilk şehitliklerden bir tanesi, Anadolu Hisarı'nın yanına yapılıyor" dedi.

Tarihi mezarlık harabeye döndü: İstanbul’u ilk kuşatan yeniçerilerin kabir taşları yerlerde! - 5

"BURASI BİR AÇIK HAVA MÜZESİ"

Mezarlığın Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait önemli izler taşıdığını vurgulayan Zafer Bilgi, “Bugün Anadolu Hisarı Mezarlığı diye bilinen yer aslında, Osmanlı yeniçerilerinin mezarlığı, kabri olarak biliniyor. İşte Osmanlı yeniçerilerinin, o serpuşlarının da, başlıklarının da nadide örneklerini içeren noktalardan biri. Fakat bugün bunlar maalesef elimizde çok azı mevcut bir şekilde yaşıyor. Biraz kalpak şeklindedir yeniçerilerin başlıkları ve başlıkları görme adına burası bir açık hava müzesi." ifadelerini kullandı.

Tarihi mezarlık harabeye döndü: İstanbul’u ilk kuşatan yeniçerilerin kabir taşları yerlerde! - 6

"BU İLK ŞEHİTLİK KORUNMAYA MUHTAÇ"

Mezarlığın korunması için yapılması gerekenleri de anlatan Bilgi, "İstanbul açık hava müzesi, açık hava müzesinin hakikaten hani önemli noktalarından bir tanesi Anadolu Hisarı. Bu ilk şehitlik korunmaya hakikaten muhtaç bir yapıda şu anda. Belki bunların bu mezar taşlarının yalnızca onarılması değil de, şehre ait bir farkındalıkla bir aidiyet oluşturarak; üzerlerine okumaları yapılıp, kim oldukları tam netleştirilip, Türkçe bir şekilde eklenmesi ve bu mezarlığın şehrin ilk fetih için gelen o askerlerden oluştuğunun halk tarafından bilinmesi önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

Tarihi mezarlık harabeye döndü: İstanbul’u ilk kuşatan yeniçerilerin kabir taşları yerlerde! - 7

ONARILMASI BEKLENİYOR

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre; mezarlığın restorasyon projeleri hazırlandı.

Projeler ilgili koruma kurullarınca da onaylandı. 1993 yılında halk tarafından onarılan Anadolu Hisarı Mezarlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılması bekleniyor.

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