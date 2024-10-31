Tarihi mezarlık harabeye döndü: İstanbul’u ilk kuşatan yeniçerilerin kabir taşları yerlerde!
Beykoz’da bulunan ve İstanbul’u ilk kuşatan askerlerin kabirlerinin yer aldığı Anadolu Hisarı Mezarlığı'nın bakımsızlıktan harabeye döndü. Yıldırım Bayezid tarafından 1393’te yaptırılan ve 14’üncü yüzyıla ait izler taşıyan mezarlıkta, yeniçerilerin naaşları bulunuyor. Her bir kabirde, yeniçerilerin kalpaklarını temsilen eklenen yapıların ise kırıldığı, eksildiği ve yer değiştirdiği görülüyor.
Beykoz Anadoluhisarı'nda bulunan ve İstanbul'u ilk kuşatan Türk Müslüman askerlerin kabirlerinin yer aldığı Anadolu Hisarı Mezarlığı, bakımsızlıktan harabeye döndü.