Tarihi mezarlık harabeye döndü: İstanbul’u ilk kuşatan yeniçerilerin kabir taşları yerlerde!

"BU İLK ŞEHİTLİK KORUNMAYA MUHTAÇ"

Mezarlığın korunması için yapılması gerekenleri de anlatan Bilgi, "İstanbul açık hava müzesi, açık hava müzesinin hakikaten hani önemli noktalarından bir tanesi Anadolu Hisarı. Bu ilk şehitlik korunmaya hakikaten muhtaç bir yapıda şu anda. Belki bunların bu mezar taşlarının yalnızca onarılması değil de, şehre ait bir farkındalıkla bir aidiyet oluşturarak; üzerlerine okumaları yapılıp, kim oldukları tam netleştirilip, Türkçe bir şekilde eklenmesi ve bu mezarlığın şehrin ilk fetih için gelen o askerlerden oluştuğunun halk tarafından bilinmesi önem arz ediyor." şeklinde konuştu.