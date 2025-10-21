Antalya'da bulunan ahşap mihrabın sırrı: Hakkında birçok soru işareti var
Antalya Kaleiçi'nde halı satılan bir iş yerinin merdiven girişinde bulunan mihrabın 18-19'uncu yüzyıl dönemlerine ait olabileceği değerlendirildi.
Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde bir halı dükkanının merdiven girişinde geçen ay bulunan askılama aparatıyla montajı yapılmış ahşap mihrabın, Konya'da 14. yüzyıla tarihlenen Köşk Acem Nasuh Bey Camisi'nden 1970'li yıllarda kaybolduğu düşünülen mihrapla bağlantılı olduğu gündeme gelmişti.
Mihrapla ilgili Antalya Müze Müdürlüğü ekipleri bir inceleme yaparak rapor hazırlarken, asıl resmi raporun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yürütülecek çalışmalar doğrultusunda hazırlanacağı bildirildi.
Mihraba ilişkin müze ekiplerince hazırlanan raporda, 'Üzerindeki torna izlerinden, yapım özellikleri ve malzemesi nedeniyle yakın döneme ait olduğu düşünülmektedir' denildi.
İş yeri sahibiyle yapılan görüşmede, mihrabın 1990'lı yıllarda merhum koleksiyoner H.T. tarafından Konya'nın Beyşehir ilçesinden getirildiği ifade edilen raporda, Köşk Camii'ndeki mihrabın ise ahşap değil, alçı veya çini olabileceği bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.