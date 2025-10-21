Antalya'da bulunan ahşap mihrabın sırrı: Hakkında birçok soru işareti var

ALÇI VEYA ÇİNİ MİHRAP ÜZERİNE SONRADAN AHŞAP MİHRAP

Doç. Dr. Mehmet Top ise Kaleiçi'nde bulunan mihrapla ilgili bağımsız detaylı bir rapor hazırlayıp, ilgili makamlara gönderdi. Mihraplar üzerine birçok çalışma yaptığını belirten Doç. Dr. Mehmet Top, mihrapların kültürel bir değer taşıdığını hem işleviyle hem yapısıyla bir dönem özelliği gösterdiğini söyledi.

Doç. Dr. Mehmet Top, "Konya bölgesinden geldiği sabit çünkü o dönemde, 18-19'uncu yüzyıllarda orada bir ahşap mihrap geleneği var. Beyşehir'de, Doğanhisar'da, Konya merkez ve çevre köylerinde bayağı yaygın bu gelenek. 'Köşk Camisi'nin mihrabı olabilir' diye birtakım görüşler var. Orası olup olmadığını tam diyemem. Mesela birkaç örnek gördüm. Altında alçı mihrap kalıntısı var. Onun üzerine ahşap mihrap yapılmış. Yani bu da ilk yapıldığı dönemde alçı olabilir. 14'üncü yüzyılda alçı mihraplar, çini mihraplar daha yaygın. Köşk Camisi'ne aitse, oradan getirildiği düşünülüyorsa; öncesinde o cami Beylikler Dönemi'ne ait, 14'üncü yüzyıla ait. Her ne kadar orada alçı veya çini bir mihrap olup, tahrip olduysa onun üzerine bu mihrap yapılmış olabilir. Çünkü zaten bunlar dışarıda yapılıp, oraya monte ediliyor. Yani bu ahşap mihrapların özelliği, aynı minber gibi yapılıp, orada bir oyuk bırakılıyor duvarda, bunlar yerleştiriliyor. Aynı dolap gibi."