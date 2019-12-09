Tarihi mozaiği 30 milyon dolara satmak istediler: 3 tutuklama

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. Kaçak kazı yapılan alanda M.Ö. 200'lü yıllara ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bir mozaik ele geçirildi. Jandarma ekipleri aynı gün, kaçak kazıyı yapan ve akraba oldukları belirlenen şüpheli M.Ö. (21), İ.Ö. (47), B.Ö. (24) ve H.İ.Ö. (43) ile D.A.'yı (55) gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö., İ.Ö. ve D.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.