Tarihi Paşabahçe Vapuru mavi sulara geri döndü

“2021 YILINDA HALİÇ TERSANESİNİN CİROSU 132 MİLYON LİRA OLDU"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Paşabahçe Vapuru, 1952 yılında bu şehrin hayatına girmiş ve çok sevilmişti. Hakkında şarkılar, türküler, yaşamın izleri ve az önce ekranda gördüğümüz bu vapurda doğan bir çocuk anılarıyla çok güçlü bir İstanbul hatırasından bahsediyoruz. İstanbul'da denizde ulaşımın payını arttırmak güçlü bir şehir hatları işletmemiz olsun tarihin derinliklerinden gelen neredeyse 200 yıla yakın bir yaşama doğru yaklaşan şehir hatları ve vapur hikayesinin burada yine yüzyıllar boyu devam sağlama noktasında dinamik bir tersanemiz olsun diyebileceğimize herhalde gidenler düşünmemişti. Haliç Tersanesi devralındığında değerli genel başkanım, değerli konuklar 2019 yılı sonunda cirosu 1 milyon liraydı. Geçen yıl itibariyle bunun 132 milyon liraya çıkarttık. Yani burası bir gemi inşa edemez hale gelmişti ama artık kendi deniz taksilerini üreten birçok kompozit yolcu gemisinden römorköre kılavuz tekne inşasına kadar geleceğe dönük fırsatlarını ortaya koyan önemli bir imalat yapan tersaneye döndü" diye konuştu.