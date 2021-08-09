Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki

Adapazarı’nda tarihi Orhan Camii’nin avlusundaki taş işçiliği ile yapılan şadırvan, mermer ile kaplanmak istendi. Halkın tepki göstermesi üzerine mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.

DHA 09.08.2021 - 08:54

Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki - 1
Adapazarı şehir merkezinde bulunan ve kentin simge yapılarından biri olan Orhan Camisi, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi.
Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki - 2
Tarihi 1300’lü yıllara dayanan, yıkılınca 1893-1894 yıllarında halkın yardımıyla aynı yere yapılan Orhan Camii’nin avlusunda taş işçiliği ile süslenen şadırvan bulunuyor.
Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki - 3
Şadırvan önceki gün mermerle kaplanmak istendi. Şadırvanın mermerle kaplanmaya başladığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki - 4
Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi üzerine, mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.
Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki - 5
Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki - 6
Tarihi şadırvanın 'mermer' ile kaplanmasına tepki - 7

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