Tarihi surlara çivi çaktılar

"BU HAZİNENİN KIYMETİNİ BİLMİYORUZ"

Diyarbakır surlarına zarar verenlerin tespit edilerek cezai işlem uygulanması gerektiğini ifade eden Aksu, "Bununla ilgili kurumların ehemmiyet göstermesi gerekiyor. Çünkü öyle bir hazinenin üzerinde oturuyoruz ki dünyada böyle bir hazine olsa, inanın 5 değil; 10 milyon turist gelir. Bu hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Vatandaşın da nerede yaşadığını, bu mirasın kıymetinin ne olduğunu bilmesi lazım. Bununla ilgili kurumların da bu konuda hassasiyet göstermesi lazım. Diyarbakırlılar olarak, Diyarbakır halkı olarak, kültür miraslarına sahip çıkmamız lazım. Bunları yapmasınlar." diye konuştu.