Tarihi surlara çivi çaktılar
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Tarihi Diyarbakır Surları tahrip edildi. Afiş ve poster asmak için surlara çiviler çakılıp direkler monte edildi. Tarihi surlara zarar verenlerin cezalandırılması isteniyor.
UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, görünümü kalkan balığı şeklinde olan, Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olma özelliğini taşıyan 5 bin 799 metre uzunluğundaki Diyarbakır Surları'na, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çiviler çakıldı.