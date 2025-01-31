Tarihi surlarda mağara hayatı yaşıyor: İnsanlardan çok kötülük gördüm

''BÜTÜN SEVGİMİ HAYVANLARA VERDİM''

Kendi imkanlarıyla hayatını sürdüren Urlu, falezlerde yemek pişiriyor, kedilere yuva oluyor. Geçmişte Kırklareli Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nde bekçi olarak çalıştığını belirten Urlu “Bazı insanlardan çok kötülük gördüm, bütün sevgimi hayvanlara verdim. Kedilere bakıyorum, onları öksüz bırakmamak için çabalıyorum. Her gün onların yemeğini alıyorum, gözleri iltihaplanınca damla ve kremle tedavi ediyorum” dedi.