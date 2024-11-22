Tarihi Uzun Çarşı'da asrın felaketinin izleri siliniyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde yıkılan Hatay’da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'ni yeniden ayağa kaldırıyor. Geçici prefabrik çarşıya taşınan esnaf önümüzdeki yıl yeni iş yerlerine kavuşacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ve şehri yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacaklarını ifade etti.