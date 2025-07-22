Tarihi Yunan Köprüsü uyuşturucu bağımlılarının yuvası haline geldi

Köprü yanında evi bulunan mahalle sakini Osman Özgül ise özellikle akşam saatlerinde başlayan gürültü ve taşkınlıkların gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdüğünü söyledi.

Özgül, "Bu köprüyü ayağa kaldırdılar, çok güzel oldu ama şimdi bakımsız ve sahipsiz. Akşam saatinde gelip sabaha kadar eğleniyorlar. Alkol içiyor, davul zurna çalıyorlar. Kolluk kuvvetleri geldiğinde dağılır gibi oluyorlar ama jandarma gider gitmez yine toplanıyorlar. Biz mahalle sakinleri olarak çok rahatsızız" ifadelerini kullandı.