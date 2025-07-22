Tarihi Yunan Köprüsü uyuşturucu bağımlılarının yuvası haline geldi
Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi’nde bulunan ve dört yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi Yunan Köprüsü, bakım eksikliği ve ilgisizlik nedeniyle alkol ve uyuşturucu kullanıcılarının uğrak yeri haline geldi.
Dereağzı Mahalle Muhtarı Bahattin Özgün, "Tarihi Yunan Köprüsü, bundan 4 yıl önce karayolları tarafından restore edildi. Ancak inşaat bittikten sonra kimse ilgilenmedi. Milyonlarca lira harcanan bu yapı atıl halde bırakıldı. Biraz su salınsaydı ve burada bir tesis bulunsaydı vatandaşların uğrak noktası olurdu. Bu yıl tamamen geleceğine terk edildi, alkol ve uyuşturucu yuvasına döndü" dedi.