Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı

Haberler - İHA 13.02.2022 - 10:23
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ormanlar 28 Temmuz 2021’de tarihinin en büyük yangın felaketini yaşadı.
Dört farklı noktada başlayarak ilçenin dış kısmında geniş bir alana yayılan yangınlar 10. günde söndürüldü.
60 bin hektara yakın ormanlık alan ile iki binin üzerinde ev, işyeri ve depo yangında zarar gördü.
Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.
Yeni evlerin yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı.
Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm köy evlerini 1 yıl içerisinde tamamlayacaklarını belirtmesine rağmen bazı evlerin hedeflenen süreden önce yapıldığı görüldü.
Yangının en çok etkilediği Demirciler Mahallesi’nin görüntüsü ise şantiyeyi andırıyor.
Yaklaşık 94 evin yandığı mahallede yeni evlerin yapımı son süratle devam ediyor.
Bazı evler tek, bazı evler iki katlı olarak yöresel mimariye uygun olarak yapılıyor.
Hak sahipleri ise her gün yanan evlerinin yerinde yükselen yeni inşaat çalışmalarını takip ediyor.
Yangına gece yarısı yakalandıklarını söyleyen Zeynep Arslan, “Hayvanlarımızı ahırdan güçlükle çıkardık. Evimizden geriye hiçbir şey kalmadı. Üzerimizdeki kıyafetle kaldık. Evimiz ne zaman yapılmaya başladı, o zaman yüzümüz gülmeye başladı” dedi.
Evinin kaba inşaatı tamamlaman Erdem Aydın, yangına gece yarısı yakalandıklarını ve jandarmanın uyarısıyla mahalleyi boşalttıklarını söyledi.
Aydın, “Sabah geldik, her şey kül olmuş gitmiş. Üzerimizde tek kıyafetlerimiz vardı, bir de hayvanlarımızı kurtarabildik” diye konuştu.