Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 10 günde söndürülen orman yangını sonrası yanan evlerin yerine yenileri yapılmaya başlandı. İlçe sakinleri, bitmek üzere olan yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyor.

Haberler - İHA 13.02.2022 - 10:23

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 1

’nın Manavgat ilçesindeki ormanlar 28 Temmuz 2021’de tarihinin en büyük yangın felaketini yaşadı.

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 2

Dört farklı noktada başlayarak ilçenin dış kısmında geniş bir alana yayılan yangınlar 10. günde söndürüldü.

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 3

60 bin hektara yakın ormanlık alan ile iki binin üzerinde ev, işyeri ve depo yangında zarar gördü.

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 4

Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 5

Yeni evlerin yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı.

Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı.

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 6

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm köy evlerini 1 yıl içerisinde tamamlayacaklarını belirtmesine rağmen bazı evlerin hedeflenen süreden önce yapıldığı görüldü.

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 7

Yangının en çok etkilediği Demirciler Mahallesi’nin görüntüsü ise şantiyeyi andırıyor.

Yaklaşık 94 evin yandığı mahallede yeni evlerin yapımı son süratle devam ediyor.

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 8

Bazı evler tek, bazı evler iki katlı olarak yöresel mimariye uygun olarak yapılıyor.

Hak sahipleri ise her gün yanan evlerinin yerinde yükselen yeni inşaat çalışmalarını takip ediyor.

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 9

"EVİMİZ YAPILMAYA BAŞLANDI, YÜZÜMÜZ GÜLDÜ"

Yangına gece yarısı yakalandıklarını söyleyen Zeynep Arslan, “Hayvanlarımızı ahırdan güçlükle çıkardık. Evimizden geriye hiçbir şey kalmadı. Üzerimizdeki kıyafetle kaldık. Evimiz ne zaman yapılmaya başladı, o zaman yüzümüz gülmeye başladı” dedi.

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 10

"TEK KIYAFETİMİZLE KURTULDUK"

Evinin kaba inşaatı tamamlaman Erdem Aydın, yangına gece yarısı yakalandıklarını ve jandarmanın uyarısıyla mahalleyi boşalttıklarını söyledi.

Aydın, “Sabah geldik, her şey kül olmuş gitmiş. Üzerimizde tek kıyafetlerimiz vardı, bir de hayvanlarımızı kurtarabildik” diye konuştu.

Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 11



Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 12
Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 13
Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 14
Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 15
Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 16
Tarihin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta yeni evler yükselmeye başladı - 17

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