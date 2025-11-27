Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de yeni heykeller bulundu

Tarih öncesi devirlerde yerleşim yeri olarak değil yalnızca ibadet alanı olarak kullanılan Göbeklitepe alanı, yalnızca dünyanın en eski değil, aynı zamanda en büyük tapınma merkezi olarak kabul edilir.

Tüm bu bölgenin Neolitik Çağ’ın inanç ve hac merkezi olduğunu akla getiren ve günümüze kadar 6 tanesi gün yüzüne çıkarılsa da toplam sayılarının 20’yi bulduğu belirlenen anıtsal yapıların biçimleri birbirine benzemektedir. Boyları 6 metreyi bulan T biçimli sütunlar üzerinde işlenmiş.