Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de yeni heykeller bulundu
27.11.2025 09:56
NTV - Haber Merkezi
Şanlıurfa'da bulunan insanlık tarihinin en eski yapısı Göbeklitepe'de 30 yeni buluntu bulunduğunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Ölü yüzlü heykel dikkat çekiyor.
KAZILARA 1995'DE BAŞLANDI
Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Göbeklitepe'de 1963'te yapılan yüzey araştırmalarının ve Arkeolog Klaus Schmidt'in 1995'te başlattığı kazıların anıtsal "T" biçimli dikilitaşlar ile özel yapıları ortaya çıktı. Göbeklitepe'nin yalnızca bir yerleşim alanı değil, ritüel yaşamınının merkezinde yer alan ve dünya tarih yazımını değiştiren bir alan olduğu dünya tarafından kabul edildi.
AĞZI DİKİLMİŞ HEYKEL
UNESCO Dünya Mirası Alanı Göbeklitepe ve yakınındaki Karahantepe, arkeologların tarih öncesi çağlara ilişkin anlayışını değiştiriyor. Sayburç kazılarında ortaya çıkarılan ağzı dikilmiş yüz ifadesi ölmüş bir kişiyi anımsatan bir heykel de yer alıyor. Bu heykel Neolatik toplumlar arasındaki ölüm ritüellerine dair bir bilgiyi günümüze sunuyor.
KAZILARDA 30 ESER BULUNDU
Arkeolojik kazılar sonucunda yeni bulunan 30 eserin arasında insan ve hayvan heykelleri, figürinler, kaplar, tabaklar, kolyeler ve insan şeklinde bir boncuk da dahil olmak üzere birçok eşyaydı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada, "Bu arkeolojik alanları benzersiz kılan şey, Neolitik tarih ve yerleşik hayata geçiş hakkındaki bilgilerimizi yeniden şekillendirme biçimleridir." dedi.
EN BÜYÜK VE EN ESKİ TAPINMA MERKEZİ
Tarih öncesi devirlerde yerleşim yeri olarak değil yalnızca ibadet alanı olarak kullanılan Göbeklitepe alanı, yalnızca dünyanın en eski değil, aynı zamanda en büyük tapınma merkezi olarak kabul edilir.
Tüm bu bölgenin Neolitik Çağ’ın inanç ve hac merkezi olduğunu akla getiren ve günümüze kadar 6 tanesi gün yüzüne çıkarılsa da toplam sayılarının 20’yi bulduğu belirlenen anıtsal yapıların biçimleri birbirine benzemektedir. Boyları 6 metreyi bulan T biçimli sütunlar üzerinde işlenmiş.