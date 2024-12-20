Tarih verildi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Kış mevsimi geldi. Hafta sonu İstanbul’da sağanak bekleniyor. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji yetkilileri, kar mevsiminin gelmesiyle birlikte hazırlıkların tamamlandığı İstanbul Havalimanı’na 15 Ocak’a kadar kar beklenmediğini raporladı. Megakentte bu tarihten sonra kar yağışı görülebileceği bildirildi.
Megakent İstanbul’da hafta sonu yağmur var.
Bu gece saatlerinden itibaren kente ulaşması beklenen yağışlı hava, yeni haftanın başlangıcına kadar etkisini hissettirecek.
Peki İstanbul’da kar ne zaman yağacak?Bu soru, İstanbul Havalimanı’ndaki kış hazırlıklarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yanıt buldu.