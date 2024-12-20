Tarih verildi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Kış mevsimi geldi. Hafta sonu İstanbul’da sağanak bekleniyor. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji yetkilileri, kar mevsiminin gelmesiyle birlikte hazırlıkların tamamlandığı İstanbul Havalimanı’na 15 Ocak’a kadar kar beklenmediğini raporladı. Megakentte bu tarihten sonra kar yağışı görülebileceği bildirildi.

Tarih verildi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? - 1

Megakent İstanbul’da hafta sonu yağmur var.

Bu gece saatlerinden itibaren kente ulaşması beklenen yağışlı hava, yeni haftanın başlangıcına kadar etkisini hissettirecek.

Peki İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

Bu soru, İstanbul Havalimanı’ndaki kış hazırlıklarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yanıt buldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tarih verildi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? - 2

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’nda olası bir kar yağışına karşı hazırlıklar tamamlandı.

Bugün havalimanının apronunda bilgilendirme toplantısı vardı.

Basın toplantısında havalimanındaki hazırlıklara ilişkin bilgi verildi.

Kar ve buzla mücadele için, hareket sahası yediye bölünerek her sektöre bir karla mücadele filosu yerleştirildi.

Yedi filo, birbiriyle eş zamanlı ve kesişim noktalarına komşu filolarla bağlantılı olarak çalışmak üzere görevlendirildi.

Toplam 12 milyon metrekarelik bir alanda yapılması planlanan karla mücadelede pist, taksiyolu, asfalt ve beton kaplı apron alanları, apron servis yolları ve çevre yolu karla mücadele alanı olarak belirlendi.
Tarih verildi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? - 3

“BU KIŞ KAR YAĞIŞLI GEÇECEK”

Havalimanının Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dört ayrı istasyonu olduğunu, buradan anlık hava durumu bilgisini alabildiklerini kaydetti.

Büyükkaytan, “Bu sene kışın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ümit ederiz ki fırtına şeklinde olan kar yağışı yaşamayız.” dedi.
Tarih verildi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? - 4

“15 OCAK’TAN SONRA KAR VAR”

Basın toplantısında meteorolojiden alınan son raporlar da paylaşıldı.

Meteoroloji ile yapılan görüşmelerde 15 Ocak’a kadar kar yağışının beklenmediğini altını çizen Büyükkaytan, bu tarihten sonra İstanbul’da kar beklendiğinin raporlandığını söyledi.
Tarih verildi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? - 5

İSTANBUL’DA HAFTA SONU YAĞMUR VAR

Megakent İstanbul’da hafta sonu ise yağmur var.

Orta Akdeniz üzerinden gelip, Ege’yi geçip İstanbul’a ulaşacak yağışlı hava bu gece etkisini hissettirmeye başlayacak.

Yarın İstanbul’da aralıklı sağanak ağış var.

Pazar gününün de hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Megakentte yeni haftanın parçalı bulutlu başlaması beklenirken, ilerleyen günlerde bir kez daha yağmur olasılığı söz konusu.
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