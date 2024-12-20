Tarih verildi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’nda olası bir kar yağışına karşı hazırlıklar tamamlandı.

Bugün havalimanının apronunda bilgilendirme toplantısı vardı.

Basın toplantısında havalimanındaki hazırlıklara ilişkin bilgi verildi.

Kar ve buzla mücadele için, hareket sahası yediye bölünerek her sektöre bir karla mücadele filosu yerleştirildi.

Yedi filo, birbiriyle eş zamanlı ve kesişim noktalarına komşu filolarla bağlantılı olarak çalışmak üzere görevlendirildi.

Toplam 12 milyon metrekarelik bir alanda yapılması planlanan karla mücadelede pist, taksiyolu, asfalt ve beton kaplı apron alanları, apron servis yolları ve çevre yolu karla mücadele alanı olarak belirlendi.