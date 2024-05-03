Tarım arazilerini sel vurdu

Aktaş, Ovacık, Ballı ve Güllüce gibi köylerde de dün etkili olan dolu ve sağanak sonrası tarım arazilerinde zararlar meydana geldiğini ifade eden KEnar, "Çiftçilerimize her zaman hatırlattığımız gibi TARSİM sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Küresel ısınmayla bu tür yağışların bundan sonra da devam edeceği öngörülüyor. Devletimize tarım arazilerinin zarar görmesiyle ilgili gerekli bilgiler verildi ve incelemeler yapıldı." ifadelerini kullandı.