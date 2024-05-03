Tarım arazilerini sel vurdu

SARI PAS HASTALIĞI UYARISI
Başkan Kenar, Niğde genelinde buğdaylarda meydana gelen sarı pas hastalığıyla da mücadele verdiklerini belirterek, "Buğdayların erken olması nedeniyle kentimizde bu hastalık görülmeye başlandı. Bu hastalık buğday yetiştikten sonra ortaya çıkardı ancak bu kez erken çıktı. Ziraat Odası olarak çiftçilerimize gerekli uyarılarda bulunarak ilaçlama yapmalarını istedik. Çiftçilerimizin ivedilikle tarlalarını kontrol edip, hastalıkla ilgili ilaçlama yapmalarını istiyoruz. Pas hastalığı dışarıdan bakıldığında görülmüyor, kökleri veya alt yapraklarında görülüyor. Üst yapraklara taşınmadan çiftçilerimizin ilaçlama yapmaları gerekmektedir. Üst yapraklara taşındığında ciddi anlamda bir verim kaybı yaşanacaktır.” diye konuştu.