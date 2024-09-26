Tarım arazilerini su bastı

YENİ KANALLAR AÇILIYOR

Bafra bölgesinde 20-23 Eylül arasında sürekli yağış olduğunu belirten Tosuner, "Bu bölgede aralıksız 45 dakika yağmur yağdı. Aşırı yağış sebebiyle ovalar, düz olan yerler, akıntının olmadığı yerler hasar aldı. Ağıllar, Türbe, Karıncak, Karpuzlu, Koşu, Yeşilyazı ile Doğanca Mahallelerinin bir kısmında kışlık ürün ekili alanlarda hasar meydana geldi." bilgisini verdi.

Tarlalardaki suyun yeni kanallar açılarak tahliye edilmeye çalışıldığını aktaran Tosuner, "En büyük sıkıntı kayıt dışı olan, küçük kanalların, vatandaşlar tarafından açılan kanalların temizlenmemesinden dolayı yaşanıyor. Devlet Su İşleri bölge müdürlükleri, sulama birlikleri, bu küçük kanalları keşfedip, bunları kendi bünyesine alıp, her sene ekim ayından sonra temizliğinin yapılması lazım." diye konuştu.