Tarım arazilerini su bastı
Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli yağışlar, karnabahar, pırasa, brokoli ekili bazı tarım alanlarına zarar verdi.
Bafra Ovası'nda aşırı yağışlardan sonra tarlalara su taşıyan kanalların tıkanması nedeniyle 7 mahallede tarım arazilerini su bastı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından mahallelerde su tahliyesi için kanal açma işlemleri aralıksız devam ediyor.
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve oda yönetimi, hasar gören tarlalarda incelemelerde bulundu.