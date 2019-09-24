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Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık

Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda oluşan yarık köylüleri tedirgin etti. Yarığın derinliği 5 metreyi bulduğu görüldü.

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    Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Doğanlı köyünde tarlalarında derin yarıkların oluştuğunu görünce endişelenen köylüler, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi.

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    AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki oluşumun derinliğinin bazı yerlerde 5 metreyi bulduğu tespit edildi.

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    Yetkililerin hazırlayacağı raporu, AFAD Başkanlığına sunacağı öğrenildi.

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    AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının zamanla azalmasına bağlı olarak arazide deformasyonların oluştuğunu bildirdi.

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    Benzeri durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Haydarlı beldesi ile Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinde de görüldüğü belirtildi.

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    Öte yandan Dinar Kaymakamlığı tarafından arazideki oluşumun doldurulması için çalışma yapılacağı ifade edildi.

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