Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık
Anadolu Ajansı
Afyonkarahisar'da tarım arazisinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda oluşan yarık köylüleri tedirgin etti. Yarığın derinliği 5 metreyi bulduğu görüldü.
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Doğanlı köyünde tarlalarında derin yarıkların oluştuğunu görünce endişelenen köylüler, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi.
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AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki oluşumun derinliğinin bazı yerlerde 5 metreyi bulduğu tespit edildi.
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Yetkililerin hazırlayacağı raporu, AFAD Başkanlığına sunacağı öğrenildi.
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AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının zamanla azalmasına bağlı olarak arazide deformasyonların oluştuğunu bildirdi.
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Benzeri durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Haydarlı beldesi ile Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinde de görüldüğü belirtildi.
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Öte yandan Dinar Kaymakamlığı tarafından arazideki oluşumun doldurulması için çalışma yapılacağı ifade edildi.
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